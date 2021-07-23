Драфт НХЛ-2021. 1-й раунд. Церемония начнется в 03:00 по московскому времени

Сегодня состоится первый раунд драфта НХЛ-2021. Начало церемонии – в 03:00 по московскому времени.

Процедура во второй раз подряд пройдет в дистанционном формате.

Право первого выбора ранее досталось «Баффало». Клуб выиграл драфт-лотерею. Вторым будет выбирать новичок НХЛ – .

Очередность выборов с 16-го по 31-й определилась по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.

Главным фаворитом драфта называется канадский защитник Оуэн Пауэр, в минувшем сезоне выступавший за университет Мичигана в NCAA и национальную сборную на ЧМ-2021 в Латвии, с которой выиграл золотую медаль.

Также в топ-3 могут быть выбраны его одноклубник Мэттью Бенирс, который со сборной США выиграл золотую медаль МЧМ-2021 и бронзовую на взрослом ЧМ, шведский защитник Симон Эдвинссон, канадский нападающий Дилан Гюнтер.

Российские кандидаты на выбор в первом раунде – нападающие системы СКА Федор Свечков и , а также защитник системы ЦСКА Даниил Чайка.

В первом раунде будет фактически выбран 31 игрок, а не 32, так как лишена права выбора. Клуб наказан за нарушение правил при проведении тестирования игроков в сезоне-2019/20.

Драфт НХЛ-2021

1-й раунд

1.

2. «Сиэтл»

3.

4. «Нью-Джерси»

5. «Коламбус»

6. «Детройт»

7.

8.

9.

10.

11. «Аризона» – лишена права выбора

12.

13. «Калгари»

14. «Баффало» (от «Филадельфии»)

15. «Даллас»

16. «Рейнджерс»

17. «Сент-Луис»

18. «Виннипег»

19. «Нэшвилл»

20. «Эдмонтон»

21. «Бостон»

22. «Миннесота»

23. «Детройт» (от «Вашингтона»)

24. «Флорида»

25. «Коламбус» (от «Торонто»)

26. «Миннесота» (от «Питтсбурга»)

27. «Каролина»

28. «Колорадо»

29. «Нью-Джерси» (от «Айлендерс»)

30. «Вегас»

31. «Монреаль»

32. «Коламбус» (от «Тампы»)