Драфт НХЛ-2021. 1-й раунд. Церемония начнется в 03:00 по московскому времени

Сегодня состоится первый раунд драфта НХЛ-2021. Начало церемонии – в 03:00 по московскому времени.
Процедура во второй раз подряд пройдет в дистанционном формате.
Право первого выбора ранее досталось «Баффало». Клуб выиграл драфт-лотерею. Вторым будет выбирать новичок НХЛ – «Сиэтл».
Очередность выборов с 16-го по 31-й определилась по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.
Главным фаворитом драфта называется канадский защитник Оуэн Пауэр, в минувшем сезоне выступавший за университет Мичигана в NCAA и национальную сборную на ЧМ-2021 в Латвии, с которой выиграл золотую медаль.
Также в топ-3 могут быть выбраны его одноклубник Мэттью Бенирс, который со сборной США выиграл золотую медаль МЧМ-2021 и бронзовую на взрослом ЧМ, шведский защитник Симон Эдвинссон, канадский нападающий Дилан Гюнтер.
Российские кандидаты на выбор в первом раунде – нападающие системы СКА Федор Свечков и Никита Чибриков, а также защитник системы ЦСКА Даниил Чайка.
В первом раунде будет фактически выбран 31 игрок, а не 32, так как «Аризона» лишена права выбора. Клуб наказан за нарушение правил при проведении тестирования игроков в сезоне-2019/20.
Драфт НХЛ-2021
1-й раунд
1. «Баффало»
2. «Сиэтл»
3. «Анахайм»
4. «Нью-Джерси»
5. «Коламбус»
6. «Детройт»
7. «Сан-Хосе»
9. «Ванкувер»
10. «Оттава»
11. «Аризона» – лишена права выбора
12. «Чикаго»
13. «Калгари»
14. «Баффало» (от «Филадельфии»)
15. «Даллас»
16. «Рейнджерс»
17. «Сент-Луис»
18. «Виннипег»
19. «Нэшвилл»
20. «Эдмонтон»
21. «Бостон»
22. «Миннесота»
23. «Детройт» (от «Вашингтона»)
24. «Флорида»
25. «Коламбус» (от «Торонто»)
26. «Миннесота» (от «Питтсбурга»)
27. «Каролина»
28. «Колорадо»
29. «Нью-Джерси» (от «Айлендерс»)
30. «Вегас»
31. «Монреаль»
32. «Коламбус» (от «Тампы»)