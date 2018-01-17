Сергей Лавров: «Не борьба с допингом плоха. А когда российский мельдоний попадает в списки запрещенных препаратов, а американские аналоги – нет»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о «законе Родченкова» и борьбе с допинговыми нарушениями.

«США приняли акт Родченкова, которые беспрецедентен по экстерриториальности. Там записано что ФБР, спецслужба имеют право отслеживать на соревнованиях тех, кто попался на допинге и ущемил тем самым права атлетов США. Дальше закон наделяет правом начинать уголовное преследование таких спортсменов.

Не борьба с допингом плоха. А когда российский мельдоний попадает в списки (запрещенных препаратов), а американские аналоги не попадают. Мы будем ликвидировать все замечания по делу, но и будем добиваться универсального подхода», – сказал Лавров.

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