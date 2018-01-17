Дмитрий Песков: «Президент Путин является убежденным сторонником чистого спорта высоких достижений»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент всегда решительно заявлял о неприемлемости применения допинга.

Ранее глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сказал: «Ситуация в России изменилась. Мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки, организованной с помощью правительства».

«С этими проблемами сталкиваются все страны, сталкивается и Россия.

Но хочу обратить ваше внимание, что с самого начала президент Путин решительно заявлял о неприемлемости допинга и подчеркивал нашу решимость в борьбе с различными проявлениями допинга в спорте.

Президент Путин является убежденным сторонником чистого спорта высоких достижений», – сказал Песков.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать на крупных международных турниры под флагом страны. Причиной санкций стали нарушения, связанные с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

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