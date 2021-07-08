«Ливерпуль» не сможет дать новые контракты и Салаху, и Мане, и Фирмино. Вероятно, уйдет бразилец

ожидают изменения в группе атаки в ближайшее время.

Как сообщает The Athletic, клуб не имеет возможности продлить контракты одновременно с , и . Каждому из них по 29 лет, срок соглашений истекают через 2 года, и в дальнейшем платить большие деньги трем возрастным футболистам было бы чересчур проблематично.

В то же время команда не намерена единовременно обновлять нападение – это слишком дорого. Изменения будут постепенными и сперва уйдет кто-то один – вероятно, Фирмино. Продление контракта с Салахом, напротив, является одной из приоритетных задач клуба.

В прошлом сезоне Фирмино провел 39 игр в и забил 9 голов. Он выступает за клуб с 2015 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.