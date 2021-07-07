6 судей из Петербурга и 4 из Москвы – в числе 19 арбитров на первую половину сезона РПЛ

Теги Ян Бобровский Антон Фролов премьер-лига Россия Бетсити Кубок России РФС судьи Владислав Безбородов Сергей Карасев Виталий Мешков Алексей Матюнин Алексей Сухой Василий Казарцев Павел Шадыханов Владимир Москалев Кирилл Левников Алексей Амелин Иван Сиденков Артем Чистяков Павел Кукуян Евгений Кукуляк Артем Любимов Игорь Панин Футбол

По итогам очередного заседания исполкома РФС утвержден список судей на первую половину сезона-2021/22.

На матчах РПЛ и Бетсити Кубка России будут работать 19 рефери:

1) Амелин Алексей (Тула, 1984 года рождения);

2) Безбородов Владислав (Санкт-Петербург, 1973);

3) Бобровский Ян (Санкт-Петербург, 1989);

4) Иванов Сергей (Ростов-на-Дону, 1984);

5) Казарцев Василий (Санкт-Петербург, 1979);

6) Карасев Сергей (Москва, 1979);

7) Кукуляк Евгений (Калуга, 1986);

8) Кукуян Павел (Сочи, 1982);

9) Левников Кирилл (Санкт-Петербург, 1984);

10) Любимов Артем (Санкт-Петербург, 1985);

11) Матюнин Алексей (Москва, 1982);

12) Мешков Виталий (Дмитров, 1983);

13) Москалев Владимир (Воронеж, 1986);

14) Панин Игорь (Дмитров, 1985);

15) Сиденков Иван (Санкт-Петербург, 1984);

16) Сухой Алексей (Люберцы, 1987);

17) Фролов Антон (Москва, 1992);

18) Чистяков Артем (с. Кулешовка, 1987);

19) Шадыханов Павел (Москва, 1986).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья