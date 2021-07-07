6 судей из Петербурга и 4 из Москвы – в числе 19 арбитров на первую половину сезона РПЛ

По итогам очередного заседания исполкома утвержден список судей на первую половину сезона-2021/22.

На матчах и Бетсити Кубка России будут работать 19 рефери:

1) Амелин Алексей (Тула, 1984 года рождения);

2) Безбородов Владислав (Санкт-Петербург, 1973);

3) Бобровский Ян (Санкт-Петербург, 1989);

4) Иванов Сергей (Ростов-на-Дону, 1984);

5) Казарцев Василий (Санкт-Петербург, 1979);

6) Карасев Сергей (Москва, 1979);

7) Кукуляк Евгений (Калуга, 1986);

8) Кукуян Павел (Сочи, 1982);

9) Левников Кирилл (Санкт-Петербург, 1984);

10) Любимов Артем (Санкт-Петербург, 1985);

11) Матюнин Алексей (Москва, 1982);

12) Мешков Виталий (Дмитров, 1983);

13) Москалев Владимир (Воронеж, 1986);

14) Панин Игорь (Дмитров, 1985);

15) Сиденков Иван (Санкт-Петербург, 1984);

16) Сухой Алексей (Люберцы, 1987);

17) Фролов Антон (Москва, 1992);

18) Чистяков Артем (с. Кулешовка, 1987);

19) Шадыханов Павел (Москва, 1986).