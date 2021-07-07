«Зенит» отдал 18-летнего хавбека Михайлова в аренду «Шальке» на год

Теги Зенит Шальке премьер-лига Россия трансферы Д2 Германия первенство молодежных команд Россия Зенит мол Ярослав Михайлов Футбол

«Зенит» сообщил об отъезде полузащитника Ярослава Михайлова в Германию.

18-летний хавбек, воспитанник «Газпром»-Академии, будет выступать за «Шальке» во второй Бундеслиге на правах аренды.

«Зенит» и «Шальке-04» заключили соглашение, рассчитанное на один сезон.

В минувшем сезоне Михайлов выступал за молодежную команду «Зенита». На его счету 19 матчей в Молодежной лиге и 6 – в ЮФЛ-1.

С июня Михайлов находился на просмотре в основной команде «Шальке». Он сделал дубль и отдал голевой пас в дебютной игре за немецкий клуб – против команды шестого дивизиона «Хамборн 07» (14:0). А 3 июля Ярослав вышел в стартовом составе в товарищеском матче с «Зенитом» (0:0).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья