Президент Португалии про 0:1 с Бельгией: «Нам не повезло. Жизнь иногда неблагодарна»

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза прокомментировал поражение от Бельгии (0:1) в 1/8 финала Евро-2020 и вылет с турнира.

«Я бы принял сборную, даже если бы она не сыграла хорошо. [Но здесь] не хватало удачи. В 2016 году с нами были удача и талант, но в этой игре, особенно во втором тайме, нам не повезло.

Отличная игра, замены были сделаны грамотно, но это не сработало. Несправедливый результат, но жизнь иногда бывает неблагодарной. Был бы разочарован, если бы мы сыграли плохо. Но это не наш вечер.

Надо поздравить победителей. Мне очень жаль, ведь мы очень хорошо сыграли», – сказал президент Португалии.

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