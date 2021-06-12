Валерий Газзаев: «Игра сборной России на Евро – унижение для нашего футбола. Значит, ЧМ-2018 был случайностью?»

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Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев резко отозвался о выступлении сборной России на Евро-2020.

«Такое выступление сборной – это унижение для всего нашего футбола. Наша команда выглядела одной из самых слабых на Евро-2020. К сожалению, это надо признать.

Бросалась в глаза огромная разница между игрой на первенстве мира-2018 и на этом чемпионате Европы. Если мы сначала вышли на высокий уровень, а потом упали с него, значит, то выступление было случайностью и никакой стабильности нет? Об этом стоит задуматься.

Такое ощущение, что тренеры и футболисты до сих пор находятся в эйфории и живут воспоминаниями о ЧМ-2018», – сказал Газзаев.

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