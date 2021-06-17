Сорокин о повязке у Дзюбы после игры с финнами: «Артем забрал ее, чтобы вручить ребенку»

Генеральный директор оргкомитета в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин объяснил, почему форвард сборной России Артем Дзюба после победы над Финляндией (1:0) забрал капитанскую повязку у защитника .

«Все абсолютно прозаично. У нас есть программа «Детские улыбки», по которой 480 билетов распространяются между детскими домами, детям с отклонениями, из малообеспеченных семей и так далее. В рамках этой программы капитан каждой команды дарит повязку одному счастливчику из этой группы детей. Артем забрал повязку у Джикии именно для того, чтобы вручить повязку ребенку. Мне странно, что на него накинулись.

Может быть, недостаточно объяснили этот момент в прессе. Но здесь Артем не виноват, все было в рамках очень красивой гуманистической программы», – отметил Сорокин.

Уткин о Дзюбе: «Феноменально самовлюбленный перец. Вчера забрал у Джикии капитанскую повязку и с ней благодарил фанатов. А после Бельгии просто ушел»