Видели канал Sports.ru с интервью? Мы ищем топового редактора в наше шоу

Sports.ru разыскивает редактора в ютуб-шоу с интервью, который будет:

📌 каждую неделю предлагать десятки новых тем и героев

📌 каждый день отсматривать крутейшие референсы и снова предлагать идеи для съемок

📌 участвовать в монтаже выпусков (предлагать графические и видеоотыгрыши и наводить прочую красоту – титры, фотки и графику для монтажера)

📌 набрасывать идеи по раздаче видео в соцсетях Sports.ru

Мы ждем, что ты:

👀 следишь за трендами YouTube и TikTok

👀 знаешь, кто такие Хаби Лэйм, Зак Кинг и Чарли Д’Амелио

👀 обожаешь футбол, ну и другие виды спорта (рассказывай какие)

>>>письмо о себе присылай на video@sports.ru<<<

В письме:

1️⃣ укажи тему (редактор для шоу)

2️⃣ расскажи о себе (кем восхищаешься, чем уже занимался)

3️⃣ прикрепи тестовое задание. В нем распиши:

❗️5-7 героев для интервью

❗️5-7 аттракционов как у Кордена/Урганта – для конкретных героев, которых мы зовем на интервью

❗️5-7 универсальных рубрик в шоу с интервью

🔥 Удачи!