Видели канал Sports.ru с интервью? Мы ищем топового редактора в наше шоу

Sports.ru разыскивает редактора в ютуб-шоу с интервью, который будет:
📌 каждую неделю предлагать десятки новых тем и героев
📌 каждый день отсматривать крутейшие референсы и снова предлагать идеи для съемок
📌 участвовать в монтаже выпусков (предлагать графические и видеоотыгрыши и наводить прочую красоту – титры, фотки и графику для монтажера)
📌 набрасывать идеи по раздаче видео в соцсетях Sports.ru
Мы ждем, что ты:
👀 следишь за трендами YouTube и TikTok
👀 знаешь, кто такие Хаби Лэйм, Зак Кинг и Чарли Д’Амелио
👀 обожаешь футбол, ну и другие виды спорта (рассказывай какие)
>>>письмо о себе присылай на video@sports.ru<<<
В письме:
1️⃣ укажи тему (редактор для шоу)
2️⃣ расскажи о себе (кем восхищаешься, чем уже занимался)
3️⃣ прикрепи тестовое задание. В нем распиши:
❗️5-7 героев для интервью
❗️5-7 аттракционов как у Кордена/Урганта – для конкретных героев, которых мы зовем на интервью
❗️5-7 универсальных рубрик в шоу с интервью
🔥 Удачи!