«ПСЖ» не хочет предлагать более 60 млн евро за Хакими. «Интер» требует 75 млн

«ПСЖ» не может договориться с о трансфере защитника .

Парижане не намерены предлагать за 22-летнего марокканца более 60 млн евро, тогда как миланский клуб требует 75 млн, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, самому Хакими предложил контракт до 2026 года с зарплатой 8 млн евро за сезон плюс бонусы в размере 2 млн.

тоже готов сделать предложение о трансфере, но предпочел бы включить в сделку игроков, чтобы снизить сумму.

Статистика Хакими – здесь.