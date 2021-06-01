«ПСЖ» не хочет предлагать более 60 млн евро за Хакими. «Интер» требует 75 млн

«ПСЖ» не может договориться с «Интером» о трансфере защитника Ашрафа Хакими.
Парижане не намерены предлагать за 22-летнего марокканца более 60 млн евро, тогда как миланский клуб требует 75 млн, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, самому Хакими «ПСЖ» предложил контракт до 2026 года с зарплатой 8 млн евро за сезон плюс бонусы в размере 2 млн.
«Челси» тоже готов сделать предложение о трансфере, но предпочел бы включить в сделку игроков, чтобы снизить сумму.
Статистика Хакими – здесь.