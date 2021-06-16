Сборная России во 2-й раз меняет вратаря на крупном турнире после 1-го тура. Черчесова меняли на Евро-1996

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Матвей Сафонов будет защищать ворота сборной России в матче 2-го тура группового раунда Евро-2020 против Финляндии.

22-летний голкипер заменил в стартовом составе Антона Шунина, который в игре 1-го тура с Бельгией (0:3) пропустил три мяча.

Для сборной России это второй случай, когда на крупном турнире менялся вратарь после первого тура.

На Евро-1996 в стартовой игре с Италией (1:2) основным вратарем был Станислав Черчесов, который сейчас тренирует национальную команду

Во 2-м туре его заменил Дмитрий Харин, Россия проиграла Германии (0:3). На заключительный матч групповой стадии с Чехией (3:3) в ворота вернулся Черчесов.

Набрав одно очко, Россия заняла последнее место в группе C и не вышла в плей-офф. Тогда команду тренировал Олег Романцев.

На Евро-1996 Черчесова тоже убрали из основы после первого тура. Вот как это было

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