Сборная России во 2-й раз меняет вратаря на крупном турнире после 1-го тура. Черчесова меняли на Евро-1996

будет защищать ворота сборной России в матче 2-го тура группового раунда против Финляндии.

22-летний голкипер заменил в стартовом составе , который в игре 1-го тура с Бельгией (0:3) пропустил три мяча.

Для сборной России это второй случай, когда на крупном турнире менялся вратарь после первого тура.

На Евро-1996 в стартовой игре с Италией (1:2) основным вратарем был , который сейчас тренирует национальную команду

Во 2-м туре его заменил , Россия проиграла (0:3). На заключительный матч групповой стадии с Чехией (3:3) в ворота вернулся Черчесов.

Набрав одно очко, Россия заняла последнее место в группе C и не вышла в плей-офф. Тогда команду тренировал .

На Евро-1996 Черчесова тоже убрали из основы после первого тура. Вот как это было