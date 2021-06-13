Станислав Черчесов: «Финны сделали нам лучше, выиграв у Дании. Настраиваемся только на победу»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался перед матчем против Финляндии на .

«Во-первых, никто не застрахован от поражения от бельгийцев. Изначально понятно, что второй и третий матч были бы для нас важными и сложными. Другое дело, что команда знает расклад турнирной таблицы. Думаю, финны наоборот сделали нам лучше, выиграв у .

Я уже вчера сказал, что мы чувствуем поддержку, солидарны с теми, кто нас критикует, и с теми, кто нас поддерживает. И те, и те – правы. Это говорит, что они неравнодушны к нам и хотят от нас только побед. Поэтому мы настраиваемся только на победу», – сказал Черчесов в эфире «Первого канала».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Россией и Финляндией. Начало – в 16:00 по московскому времени.