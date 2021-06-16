Россия идет за победой над Финляндией, а вы – за бонусом на ставку

Сборная России в среду проведет второй матч на Евро-2020 – против Финляндии.

В стартовой игре финская сборная неожиданно сумела набрать три очка, хотя матч омрачился инцидентом с хавбеком датчан Кристианом Эриксеном. Команда Станислава Черчесова пропустила 3 мяча от Бельгии, однако к игре с финнами все равно подходит большим фаворитом.

За успех российской сборной дают коэффициент 1,71, тогда как победу Финляндии оценивают кэфом 5,90. Да и статистика предыдущих встреч в пользу россиян: 4 победы в 4 матчах, три разгрома и всего один пропущенный мяч в далеком 1995-м. Впрочем, можно поставить и на ничью за 3,85.

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