«Региональному клубу невозможно конкурировать со столичным. У нас никогда денег не будет на это». Губернатор о «Крыльях»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о перспективах в .

«У нас сейчас есть команда, которая, по-моему, влюбила в себя всех болельщиков футбола. Конечно, очень важно эту команду сохранить… Мы работаем над тем, чтобы команду сохранить и чтобы команда в нынешнем составе, надеюсь, с некоторым усилением, вошла в сезон.

Для меня это очень отрадно, для них клуб стал семьей. Это очень важно. Я такого давно не видел в нашем футболе. Надеемся, что вот с той игрой, с укреплением менеджмента клуба мы сможем закрепиться в высшем дивизионе российского футбола. Все предпосылки к этому есть.

Мы понимаем, что региональному клубу тяжело конкурировать со столичным клубом. Это невозможно. У нас никогда на это денег не будет. Конечно, мы активно занимаемся поиском спонсоров. И спонсоры есть, мы увеличили количество внебюджетных средств.

Но мы должны четко понимать стратегию клуба. Без опоры на воспитанников самарского футбола клубу не выжить. Но путь этот не быстрый. Систему подготовки баскетболистов мы начали строить 10 лет назад, и сегодня основа нашего баскетбольного клуба – это самарские воспитанники», – сказал чиновник.