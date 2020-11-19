Черчесов о критике сборной: «Кто-то говорит со зла, кто-то – из-за незнания. Ответ всегда на поле, других нет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о критике игры команды перед Евро-2020.

«Сейчас и тогда, перед чемпионатом мира, было четкое понимание работы. С кем мы играем и когда. Я, кроме заголовков, ничего не знаю. Нет-нет, да и попадаются иногда на глаза.

У каждого своя работа, и мы не запрещаем кому-то что-то говорить. Кто-то говорит со зла, кто-то – из-за незнания. Ответ всегда на поле, у команды и тренеров других ответов нет.

Чего я хочу добиться на сегодняшний день? Вот чтобы мы выполнили тут ту работу, которую запланировали. Чтобы те болячки, которые есть – прошли. Чтобы мы первого числа определили свой состав и потихоньку двигались. И сначала к , а сейчас что-то писать…

Мы знаем, что хотим и куда нам надо идти, какими путями. Свою задачу надо выполнять», – сказал Черчесов.