«ПСЖ» заплатит около 60 млн евро за Хакими

Защитник Ашраф Хакими близок к переходу в «ПСЖ» из «Интера».
По данным La Gazzetta dello Sport, трансфер 22-летнего футболиста обойдется парижанам примерно в 60 миллионов евро. Переговоры между клубами находятся на финальных стадиях, в скором времени документы могут быть подписаны.
В сделку не станут включать футболистов «ПСЖ». Сначала французский клуб предлагал «Интеру» полузащитника Леандро Паредеса, однако итальянцы отказались. Из-за финансовых трудностей «Интер» был готов продать Хакими только за деньги.
В это трансферное окно «Интеру» нужно продать футболистов на 90-100 миллионов евро. Клуб планирует продать лишь одного футболиста топ-уровня (им и станет Хакими). Чтобы достичь планируемой суммы, «нерадзурри» хотят расстаться с игроками, которые вернутся из аренд. Это, например, Жоау Мариу и Раджа Наингголан.
Ранее стало известно, что Хакими дал согласие на переход в «ПСЖ». Латераль стал игроком «Интера» летом 2020 года, за него заплатили 40 млн евро без учета бонусов.
В минувшем сезоне Хакими забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 37 матчах Серии А. С его статистикой можно ознакомиться здесь.