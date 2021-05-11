Хакими согласился перейти в «ПСЖ», его убедил проект парижан. Клуб почти договорился с «Интером»

Защитник может стать игроком .

Журналист RMC Sport Мохамед Бухафси сообщает, что футболист дал согласие на переход в «ПСЖ». Игрока убедил проект парижан.

Сейчас «ПСЖ» и «Интер» ведут переговоры о трансфере футболиста. Клубы близки к соглашению. Еще две команды, которые проявляют интерес к Хакими, – это и .

Ранее стало известно, что итальянский клуб хочет получить за Хакими около 70 млн евро. Игроку предложили контракт с зарплатой в размере 8 млн евро.

Латераль перешел в «Интер» из «Реала» летом 2020 года за 40 млн евро без учета бонусов.

В минувшем сезоне Хакими забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 37 матчах Серии А. С его статистикой можно ознакомиться здесь.