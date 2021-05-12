Эмери о финале ЛЕ: «Вильярреал» заслужил победу. Будем наслаждаться участием в ЛЧ»

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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился эмоциями после победы в финале Лиги Европы над «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти – 11:10).

«Я счастлив. Игроки очень упорно работали весь сезон ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся «Вильярреалом».

Я считаю, что мы заслужили победу. Мы играли против «Манчестер Юнайтед», но сегодня мы были очень конкурентоспособны.

«Вильярреал» уже играл в Лиге чемпионов, и мы будем наслаждаться участием в этом турнире. Я хочу побеждать в Лиге Европы, но я хочу и играть в Лиге чемпионов. Завтра мы насладимся моментом вместе с нашими семьями и болельщиками», – рассказал о своих впечатлениях Эмери.

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