TENNISI.bet запустила новую рекламную кампанию – «Ставки с теннисирующим эффектом»

Букмекерская компания TENNISI.bet стремится сделать спортивные события более увлекательными и запускает свежую рекламную кампанию.

Маркетинг-директор Владимир Демин рассказал, что букмекер придумал для борьбы со скукой, и объяснил, как родился неологизм «теннисировать».

«Теннисировать – значит прокачать, повысить интересность, сделать увлекательным, «усмешнить». В мире большого спорта и букмекерского бизнеса, где все всегда на «сложных» [выражениях лиц], этого очень не хватает».

TENNISI.bet давно называет себя не просто букмекером, а «генератором отличного настроения». В социальных сетях бренда – например, Instagram, – почти нет рассказов про ставки, но зато много юмористического контента о спорте. Чтобы формализовать этот образ, недавно в компании была сформулирована и утверждена суть бренда – «находить развлечение в любом событии». На ее основе и была разработана кампания «Ставки с теннисирующим эффектом», – отметил Демин.

В TENNISI.bet считают, что платформа бренда и разработанная на ее основе кампания станут хорошей основой для долгосрочной коммуникации.

«Есть два эффективных способа теннисировать что угодно: сделать на это ставку или пошутить об этом. Там, где нет возможности сделать первое, мы будем делать второе. Эта логика уже позволяет нам реализовывать креативные идеи во всех каналах коммуникации: от охватных до узкотактических.

Например, совсем недавно мы перестали работать с одним известным блогером. Грустно? Очень. Но мы спросили себя: как мы можем протеннисировать наше расставание? Родилось целое видео», – рассказал генеральный директор TENNISI.bet Руслан Сулейманов.

«Есть три бесконечные вещи: вселенная, человеческая глупость и количество вещей, которые можно теннисировать. Но насчет вселенной я не уверен», – пошутил Демин.