Чемпионат Испании. «Реал» примет «Вильярреал», «Атлетико» в гостях у «Вальядолида», «Барселона» против «Эйбара»

В 38-м туре Ла Лиги в пятницу «Леванте» поделил очки с «Кадисом» (2:2).
Сегодня «Барселона» проведет гостевой матч с «Эйбаром», «Атлетико» – с «Вальядолидом», а «Реал Мадрид» примет «Вильярреал».
В воскресенье «Севилья» завершит сезон матчем с «Алавесом».
В последнем туре определится, какой из мадридских клубов станет чемпионом. «Атлетико» сейчас лидирует в таблице с 83 очками, у «Реала» – 81. «Барселона» (76 очков) и «Севилья» (74) претендуют на третье место.
38-й тур
- Дата проведения
- 22 мая, 19.00, «Ипуруа»
- Дата проведения
- 22 мая, 19.00, «Эль Алькорас»
- Дата проведения
- 22 мая, 19.00, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 22 мая, 19.00, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 22 мая, 19.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 22 мая, 19.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 22 мая, 19.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
- Дата проведения
- 23 мая, 19.30, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 23 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 21 мая, 22.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Голы:
- 1:0 – 8 Рохер Марти, 1:1 – 14 Негредо, 1:2 – 32 Акапо, 2:2 – 58 Мелеро.
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Леванте –
Карденас, Тоньо (Клерк, 62), Сон (Коке, 80), Дуарте, Робер, Мальса (Блеса, 80), Мелеро, Барди (Моралес, 67), Де Фрутос, Дани Гомес (Кантеро, 67), Рохер Марти.
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Кадис –
Хиль, Карселен, Акапо, Алькала (Искьердо, 68), Фали Хименес, Хосе Мари, Аугусто Фернандес (Гарридо, 56), Йонссон (Бастида, 56), Переа (Помбо, 74), Собрино, Негредо (Малбашич, 74).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.