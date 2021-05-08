Чемпионат Испании. «Реал» примет «Вильярреал», «Атлетико» в гостях у «Вальядолида», «Барселона» против «Эйбара»

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В 38-м туре Ла Лиги в пятницу «Леванте» поделил очки с «Кадисом» (2:2). 

Сегодня «Барселона» проведет гостевой матч с «Эйбаром», «Атлетико» – с «Вальядолидом», а «Реал Мадрид» примет «Вильярреал»

В воскресенье «Севилья» завершит сезон матчем с «Алавесом». 

В последнем туре определится, какой из мадридских клубов станет чемпионом. «Атлетико» сейчас лидирует в таблице с 83 очками, у «Реала» – 81. «Барселона» (76 очков) и «Севилья» (74) претендуют на третье место. 

Чемпионат Испании

38-й тур

Эйбар – Барселона
Дата проведения
22 мая, 19.00, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

 

Уэска – Валенсия
Дата проведения
22 мая, 19.00, «Эль Алькорас»
превью матча онлайн статистика

 

Эльче – Атлетик
Дата проведения
22 мая, 19.00, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика

 

Вальядолид – Атлетико
Дата проведения
22 мая, 19.00, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Бетис
Дата проведения
22 мая, 19.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика

 

Осасуна – Реал Сосьедад
Дата проведения
22 мая, 19.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид – Вильярреал
Дата проведения
22 мая, 19.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча онлайн статистика

 

Гранада – Хетафе
Дата проведения
23 мая, 19.30, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

 

Севилья – Алавес
Дата проведения
23 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Леванте – Кадис 2:2 (1:2, 1:0)
Дата проведения
21 мая, 22.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Рохер Марти, 1:1 – 14 Негредо, 1:2 – 32 Акапо, 2:2 – 58 Мелеро.
ЛевантеКарденас, Тоньо (Клерк, 62), Сон (Коке, 80), Дуарте, Робер, Мальса (Блеса, 80), Мелеро, Барди (Моралес, 67), Де Фрутос, Дани Гомес (Кантеро, 67), Рохер Марти.
КадисХиль, Карселен, Акапо, Алькала (Искьердо, 68), Фали Хименес, Хосе Мари, Аугусто Фернандес (Гарридо, 56), Йонссон (Бастида, 56), Переа (Помбо, 74), Собрино, Негредо (Малбашич, 74).
Предупреждения:
Негредо (25), Собрино (41).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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