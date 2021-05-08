Чемпионат Испании. «Реал» примет «Вильярреал», «Атлетико» в гостях у «Вальядолида», «Барселона» против «Эйбара»

В 38-м туре Ла Лиги в пятницу «Леванте» поделил очки с «Кадисом» (2:2).

Сегодня «Барселона» проведет гостевой матч с «Эйбаром», «Атлетико» – с «Вальядолидом», а примет .

В воскресенье завершит сезон матчем с «Алавесом».

В последнем туре определится, какой из мадридских клубов станет чемпионом. «Атлетико» сейчас лидирует в таблице с 83 очками, у «Реала» – 81. (76 очков) и «Севилья» (74) претендуют на третье место.

38-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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