«Юве» примет решение по будущему Пирло в понедельник. Тренер может остаться в клубе

Будущее главного тренера остается неопределенным.

Руководство туринского клуба примет решение относительно того, останется ли итальянец тренером команды на следующий сезон, в понедельник. В «Ювентусе» не отказывались от мысли о том, чтобы доверить Пирло руководство командой еще на сезон, но будущее специалиста в клубе все еще под вопросом, пишет Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

После победы над «Аталантой» (2:1) в финале Кубка Италии Пирло подчеркнул, что хотел бы продолжить работать в «Ювентусе».

Клуб может не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Ювентусу» необходимо обыгрывать «Болонью» в заключительном туре Серии А, а также ждать потери очков от «Наполи» или «Милана».

В первом сезоне под руководством Пирло «Ювентус» взял два трофея – Кубок и Суперкубок Италии.