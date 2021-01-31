Хедира завершит карьеру в конце сезона. Экс-хавбеку «Реала» и «Юве» 34 года

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Полузащитник «Герты» Сами Хедира близок к концу карьеры.

Как сообщает Deutsche Welle, 34-летний игрок завершит ее после текущего сезона.

В этом сезоне Бундеслиги Хедира принял участие в 8 матчах, сделав один результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Ранее он выступал за «Штутгарт», «Реал» и «Ювентус», одержав с клубами победы в Бундеслиге, Ла Лиге, Серии А (5 раз), Кубке Италии (3), Кубке Испании (2), Суперкубках Италии и Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке Европы, клубном чемпионате мира.

Также в составе сборной Германии Хедира становился чемпионом мира в 2014 году.

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