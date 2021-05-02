«Оренбург» может пожаловаться в CAS, если РФС отклонит апелляцию на невыдачу лицензии для РПЛ

Спортивный директор рассказал, какие действия предпримет клуб, если отклонит апелляцию на невыдачу лицензии для выступления в .

«Это вопрос к руководству клуба, но знаю, что наш юрист изучает нормативную базу для возможности подачи жалобы в [Спортивный арбитражный суд]. Наш клуб уже дважды получал лицензию УЕФА без замечаний.

Мы надеемся на возобладание спортивного принципа и на разрешение участвовать в РПЛ. Команда целый сезон билась за это право, дважды обыграла лидера, выиграла, по сути, серебряный матч у «Нижнего Новгорода», кровью и потом заслужила право играть в РПЛ.

Кому-то это выгодно [говорить о несоответствии стадиона критериям]. Показывают наши поливальные машины из 2016 года, хотя мы давно уже установили систему полива. Говорят о разбитых раздевалках, но это же неправда, послушайте игроков и тренеров, которые у нас были.

Журналисты говорят о некомфортных условиях работы прессы – уже второй год открыт пресс-центр со всеми удобствами, большой микст-зоной, питанием и так далее.

Помимо этого выполнили требования телевидения, установили балконы для операторов основного вещателя, установили новый современный свет, у нас отличная картинка трансляции. Конечно, есть проблемы, у нас далеко не «Краснодар» и не арена «Открытие», но мы двигаемся вперед, развиваемся», – сказал Андреев.