Конате о русском мате: «На первых тренировках в Екатеринбурге думал, что «#####» – это «привет», потому что все постоянно говорили друг другу это слово»

Форвард «Химок» , выступавший ранее за , сообщил, что знает 10-15 русских матерных слов.

– Как у вас с матерным русским?

– На первых тренировках в Екатеринбурге думал, что «#####» (блин) – это «привет», потому что все постоянно говорили друг другу это слово.

Спрашиваю Лунгу: «Чиса, что такое «#####?» Он отвечает: «Ну, «#####» (блин) – это «#####» (блин). Честно, это было первое русское слово, которое я выучил.

Сейчас знаю 10-15 матерных слов, но во время игры слышу их очень много. Думаю, что в сложных матчах, когда ничего не получается, 60-70% речи футболистов – исключительно мат. Но это можно понять – все злятся и нервничают, – сказал Конате.