Гвардиола о титуле: «Все в руках «Сити». Послежу за матчем «Ливерпуля»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился впечатлениями после победы над «Кристал Пэлас» (2:0) в 34-м туре АПЛ.

О матче

«Я полностью доволен такой игрой после Лиги чемпионов. Мы не могли играть в должном темпе. Пришлось немного потрудиться, но во втором тайме мы заслужили победу.

Можно начать прогнозировать наше будущее в АПЛ. Я послежу за матчем «Ливерпуля». Все в наших руках, и теперь мы сделаем все, чтобы обыграть «ПСЖ».

Об Агуэро

«Какой гол, какой человек. Я влюблен», – сказал специалист.

«Ман Сити» станет чемпионом Англии, если «МЮ» проиграет «Ливерпулю»

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