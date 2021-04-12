Гвардиола о титуле: «Все в руках «Сити». Послежу за матчем «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился впечатлениями после победы над (2:0) в 34-м туре АПЛ.

О матче

«Я полностью доволен такой игрой после чемпионов. Мы не могли играть в должном темпе. Пришлось немного потрудиться, но во втором тайме мы заслужили победу.

Можно начать прогнозировать наше будущее в . Я послежу за матчем «Ливерпуля». Все в наших руках, и теперь мы сделаем все, чтобы обыграть «ПСЖ».

Об Агуэро

«Какой гол, какой человек. Я влюблен», – сказал специалист.

«Ман Сити» станет чемпионом Англии, если «МЮ» проиграет «Ливерпулю»