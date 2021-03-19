«Челси» забанил фаната за антисемитизм на 10 лет

наказал одного из своих болельщиков за антисемитизм.

Фанат постил в соцсетях антисемитские высказывания. После собственного расследования «синие» исключили болельщика из клуба на 10 лет, запретив ему посещать матчи команды.

«Ни в нашей игре, ни в нашем обществе не может быть места расизму, антисемитизму, гомофобии, сексизму или любой форме дискриминации.

В спорте, как и в обществе в целом, нужно создать такую среду в соцсетях, в которой дискриминационные действия в интернете так же неприемлемы, как и на улице», – говорится в заявлении «Челси».

Роман Абрамович: «Расизму и антисемитизму нет места в мире. Меня шокируют оскорбления футболистов на расовой почве»