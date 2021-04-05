Пике может сыграть с «Реалом» на уколах. Процедуру провели вчера

Теги Роналд Куман Барселона Реал Мадрид Жерар Пике Ла Лига травмы Класико Футбол

Защитник «Барселоны» Жерар Пике может сыграть с «Реалом» в матче 30-го тура Ла Лиги.

По информации As, вчера вечером испанцу сделали укол в колено, чтобы он смог принять участие в класико. Врачи подтвердили, что такая процедура – это единственный шанс Пике выйти на поле, поскольку во время игры боль, которую испытывает футболист, не позволит ему действовать на максимуме.

Процедура была согласована Пике, врачами «Барсы» и тренерским штабом. Сделанный укол позволит 34-летнему защитнику сыграть в класико, не чувствуя болевых ощущений.

Пока неизвестно, включит ли Роналд Куман футболиста в стартовый состав, поскольку участие Пике в игре рискованно: футболист может усугубить травму.

Ранее сообщалось, что Пике может не сыграть с «Реалом» из-за проблем с коленом.

В прошлый раз испанец выходил на поле 3 марта в матче Кубка Испании против «Севильи» (3:0). Он провел на поле 120 минут и забил гол.

В этом сезоне Пике отыграл 11 матчей в Ла Лиге. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

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