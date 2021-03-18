Данил Круговой: «Не знаю, почему не сыграл на Евро U21, вопросы к тренеру. Не считаю, что проиграл конкуренцию»

Защитник и молодежной сборной России Данил Круговой прокомментировал неудачное выступление национальной команды на первенстве Европы (U21).

Российская сборная завершила выступление на турнире после трех игр группового этапа. Круговой не вышел на поле ни в одной из них.

«Мне задают вопросы журналисты из разных изданий, но я решил ответить на вопросы здесь.

1. Причина, по которой я не сыграл ни минуты на молодежном Евро-2021, мне не известна, все вопросы к главному тренеру.

2. Да, я считаю, что у нас собралась отличная команда для решения задачи (выход из группы), но мы ее не выполнили.

3. Я с большим уважением отношусь к любому решению тренерского штаба, под чьим руководством я играю. Никаких обид быть не может, это профессиональный спорт.

4. Вопрос о конкуренции. Я не считаю, что я ее проиграл.

5. Выигрываем все вместе, проигрываем все вместе – коллективная ответственность вне зависимости от обстоятельств.

6. Евро-2021 был последним циклом этого созыва молодежной сборной. Рад был быть частью этой команды.

7. Эту страницу жизни мы перевернули, двигаемся дальше. Всем спасибо!» – написал Круговой в инстаграме.

Пост 22-летнего футболиста прокомментировал главный тренер «Зенита-2» : «Что отвечал, что промолчал! Воды налил! Лучше бы вообще ничего не писал! Смешно».

Круговой ответил Радимову: «Внимательно прочитаю ваши аргументы».

Молодежка разочаровала: получили 0:3 в решающем матче. Дания порвала нашу оборону и все решила за полторы минуты