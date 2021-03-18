«МЮ» предложил 80 млн евро за Льоренте. «Атлетико» может его продать, но сам игрок не хочет уходить

интересуется полузащитником «Атлетико» .

Английский клуб предлагает за 26-летнего хавбека 80 миллионов евро, сообщает As.

Руководство мадридцев не планирует продавать игрока, но все же решило рассмотреть предложение в связи с финансовыми потерями, вызванными, в частности, пандемией коронавируса и ранним вылетом из Лиги чемпионов.

Сам Льоренте, впрочем, не намерен менять команду. Его все устраивает в «Атлетико», он не собирается уезжать из Мадрида.

Недавно повысил полузащитнику зарплату, сейчас он получает на уровне лидеров команды Сауля и Коке, однако это повышение не было следствием каких-либо требований со стороны футболиста.

Отмечается, что «МЮ» готов увеличить ему зарплату вдвое. Окончательное решение будет принимать сам Льоренте.