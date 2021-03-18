Отец Захаряна о сборной: «И Армения – наша родина, и Россия. Пусть сын сам решает»

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Норайр Захарян, отец 17-летнего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, рассказал, что футболист еще не определился, за какую сборную будет играть.

«Пусть сам решает. И Армения – наша родина, и Россия. Я не буду вмешиваться.

Сейчас он играет за молодежную сборную России. Думаю, если все сложится, он будет играть за сборную России. Но забегать вперед не хочется…

Пусть пока играет, забивает, растет», – сказал отец футболиста.

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