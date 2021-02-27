Голы Месси, Салаха, де Брюйне и Муриэля претендуют на звание лучшего в ответных матчах 1/8 финала ЛЧ

Теги Боруссия Менхенгладбах ПСЖ Аталанта Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рейтинги Луис Муриэль Кевин де Брюйне РБ Лейпциг Мохамед Салах Футбол

Названы четыре претендента на звание лучшего гола ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

УЕФА выбрал для голосования мяч Лионеля Месси («Барселона») дальним ударом в ворота «ПСЖ», гол Кевина де Брюйне («Манчестер Сити») из-за штрафной в игре с «Боруссией» Менхенгладбах, точный удар со штрафного форварда «Аталанты» Луиса Муриэля в матче с «Реалом» и мяч Мохамеда Салаха («Ливерпуль») после сольного прохода в игре с «РБ Лейпциг».

По итогам первых матчей 1/8 финала лучшим был признан мяч, забитый форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе в ворота «Барселоны».

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

Конкурс: выберите лучшую фотографию среди болельщиков сборной России

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья