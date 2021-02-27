Голы Месси, Салаха, де Брюйне и Муриэля претендуют на звание лучшего в ответных матчах 1/8 финала ЛЧ

Названы четыре претендента на звание лучшего гола ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
УЕФА выбрал для голосования мяч Лионеля Месси («Барселона») дальним ударом в ворота «ПСЖ», гол Кевина де Брюйне («Манчестер Сити») из-за штрафной в игре с «Боруссией» Менхенгладбах, точный удар со штрафного форварда «Аталанты» Луиса Муриэля в матче с «Реалом» и мяч Мохамеда Салаха («Ливерпуль») после сольного прохода в игре с «РБ Лейпциг».
По итогам первых матчей 1/8 финала лучшим был признан мяч, забитый форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе в ворота «Барселоны».
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