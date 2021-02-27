Голы Месси, Салаха, де Брюйне и Муриэля претендуют на звание лучшего в ответных матчах 1/8 финала ЛЧ

Названы четыре претендента на звание лучшего гола ответных матчей 1/8 финала .

УЕФА выбрал для голосования мяч ( ) дальним ударом в ворота «ПСЖ», гол Кевина де Брюйне ( ) из-за штрафной в игре с «Боруссией» , точный удар со штрафного форварда «Аталанты» Луиса Муриэля в матче с и мяч ( ) после сольного прохода в игре с .

По итогам первых матчей 1/8 финала лучшим был признан мяч, забитый форвардом Килианом Мбаппе в ворота «Барселоны».