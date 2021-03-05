Симеоне о борьбе за титул в Ла Лиге: «За нами идут два монстра. «Барса» и «Реал» хотят быть там, где мы»

Главный тренер «Атлетико» высказался по поводу давления в борьбе за победу в чемпионате Испании.

«Это нормально. Мы были на вершине почти весь сезон. Осталось еще 11 матчей.

Люди говорили, что «Барселоне» плохо, но посмотрите, что они сделали в Париже (сыграли вничью 1:1 с «ПСЖ» – прим. Sports.ru). У них новый президент, и ажиотаж растет.

«Реал» всегда набирает очки в своих матчах. У нас есть работа, и мы продолжаем свой путь. За нами идут два монстра, которые хотят быть там, где мы», – сказал Симеоне.

На данный момент идет первым, набрав 63 очка. У 57 баллов, у «Барселоны» 56 очков и матч в запасе.