«Николич – самый сильный тренер, работающий в России сейчас». Агент Гурцкая о «Локо»

Агент Тимур Гурцкая высоко оценил уровень главного тренера «Локомотива» .

«Николич – самый сильный тренер, который сейчас работает в России. Никакой роли не играет, что мы друзья, товарищи или вообще незнакомые люди. Марко умеет построить командную игру. Он играет в «ромб» по схеме 4-4-2. Его игроки физически хорошо работают.

На нем не может не сказаться то, что пришло новое руководство. Если они его оставили, то могли бы укрепить состав. Марко узнал, что Пабло в команде, когда вышел на тренировку.

Этот трансфер оказался хорошим, но брать футболиста без согласия с тренером – это изначально неправильно. Это значит, что на тренера не надеются», – сказал Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры».

идет на 6-м месте в с 34 очками после 21 матча.