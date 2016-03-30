Икер Касильяс и Сара Карбонеро расстались

Сара Карбонеро, жена бывшего вратаря «Реала» Икера Касильяса, сообщила о расставании с мужем.
«И Икер, и я очень гордимся нашей семьей, любовь наполняла нас счастьем на протяжении всех этих лет совместной жизни.
Сегодня наши пути расходятся, но не очень сильно, поскольку мы продолжим вместе выполнять чудесную задачу – оставаться преданными родителями, как мы это делали до сих пор. Это продуманное решение, которое мы приняли совместно.
Уважение, привязанность и дружба останутся навсегда. Нашим приоритетом остается совместная забота о благополучии и образовании наших детей, их защита, чтобы они росли в стабильной и здоровой среде.
Мы просим уважать нашу конфиденциальность. Это единственное наше публичное заявление. Спасибо большое за ваше понимание», – написала Сара в инстаграме.
В 2016 году у Касильяса и Карбонеро состоялась свадьба, до этого они 7 лет встречались. Пара воспитывает двоих сыновей.
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