Икер Касильяс и Сара Карбонеро расстались

, жена бывшего вратаря , сообщила о расставании с мужем.

«И Икер, и я очень гордимся нашей семьей, любовь наполняла нас счастьем на протяжении всех этих лет совместной жизни.

Сегодня наши пути расходятся, но не очень сильно, поскольку мы продолжим вместе выполнять чудесную задачу – оставаться преданными родителями, как мы это делали до сих пор. Это продуманное решение, которое мы приняли совместно.

Уважение, привязанность и дружба останутся навсегда. Нашим приоритетом остается совместная забота о благополучии и образовании наших детей, их защита, чтобы они росли в стабильной и здоровой среде.

Мы просим уважать нашу конфиденциальность. Это единственное наше публичное заявление. Спасибо большое за ваше понимание», – написала Сара в инстаграме.

В 2016 году у Касильяса и Карбонеро состоялась свадьба, до этого они 7 лет встречались. Пара воспитывает двоих сыновей.

Любовь Икера и Сары: ее обвиняли в пропущенных голах, ради мужа бросила ТВ, а на ЧМ им аплодировали даже короли