Паратичи о Роналду: «Продление его контракта пока не стоит на повестке дня. Будет время обсудить это»

Спортивный директор «Ювентуса» ответил на вопрос о будущем в клубе.

«Контракт Роналду действует еще год. Продление соглашения с ним пока не стоит на повестке дня. У нас еще будет время, чтобы обсудить этот вопрос», – сказал Паратичи перед игрой с «Порту».

36-летний форвард провел за 22 матча в Серии А этого сезона и забил 20 голов. Его статистику можно изучить здесь.

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