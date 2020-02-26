Паратичи о Роналду: «Продление его контракта пока не стоит на повестке дня. Будет время обсудить это»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи ответил на вопрос о будущем Криштиану Роналду в клубе.
«Контракт Роналду действует еще год. Продление соглашения с ним пока не стоит на повестке дня. У нас еще будет время, чтобы обсудить этот вопрос», – сказал Паратичи перед игрой с «Порту».
36-летний форвард провел за «Ювентус» 22 матча в Серии А этого сезона и забил 20 голов. Его статистику можно изучить здесь.
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