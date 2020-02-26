Паратичи о Роналду: «Продление его контракта пока не стоит на повестке дня. Будет время обсудить это»

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Фабио Паратичи Футбол

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи ответил на вопрос о будущем Криштиану Роналду в клубе.

«Контракт Роналду действует еще год. Продление соглашения с ним пока не стоит на повестке дня. У нас еще будет время, чтобы обсудить этот вопрос», – сказал Паратичи перед игрой с «Порту».

36-летний форвард провел за «Ювентус» 22 матча в Серии А этого сезона и забил 20 голов. Его статистику можно изучить здесь.

Кошмар Криштиану в ЛЧ: снова рано вылетел, не забил в плей-офф впервые за 16 лет, пропустил победный штрафной «Порту» между ног

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья