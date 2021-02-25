Артета о матче с «Бернли»: «Если это не пенальти, объясните, что пенальти в этой лиге»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что в пользу его команды должны были назначить пенальти в матче с «Бернли» (1:1).
«Думаю, это очевидно и ясно [что надо было ставить пенальти]. Полагаю, по этому поводу нет споров.
Если это не пенальти, то пусть тогда кто-нибудь объяснит, что пенальти в этой лиге», – сказал Артета.
Напомним, на 75-й минуте Николя Пепе в штрафной пытался пробросить мяч мимо Эрика Питерса и попал ему в руку, но рефери не поставил пенальти за этот эпизод.
Фото: кадр из трансляции BT Sport
Стоит отметить, что на 84-й минуте Питерсу показали красную карточку, а также назначили пенальти в пользу «Арсенала». Пепе пробил по воротом, а Питерс, по мнению арбитра, подставил руку. Однако после ВАР оба решения отменили.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андре Марринером.