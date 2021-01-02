Ибрагимович вернется в сборную Швеции в марте к матчам отбора ЧМ-2022 (FotbollDirekt)

Нападающий возобновит карьеру в сборной Швеции.

По информации FotbollDirekt, 39-летний форвард вернется в национальную команду к старту отборочных матчей ЧМ-2022.

Ибрагимовича вызвали в сборную на мартовские игры. Со сборной Грузии шведы сыграют 25 марта.

Златан выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды.

В текущем розыгрыше Серии А нападающий забил 14 мячей в 14 матчах и в списке бомбардиров идет на четвертом месте. Статистику игрока смотрите здесь.