Ибрагимович вернется в сборную Швеции в марте к матчам отбора ЧМ-2022 (FotbollDirekt)

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович возобновит карьеру в сборной Швеции.
По информации FotbollDirekt, 39-летний форвард вернется в национальную команду к старту отборочных матчей ЧМ-2022.
Ибрагимовича вызвали в сборную на мартовские игры. Со сборной Грузии шведы сыграют 25 марта.
Златан выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды.
В текущем розыгрыше Серии А нападающий забил 14 мячей в 14 матчах и в списке бомбардиров идет на четвертом месте. Статистику игрока смотрите здесь.