Берг бесплатно перейдет в «Гетеборг» из «Краснодара» летом (Sportbladet)

Нападающий Маркус Берг, вероятно, покинет летом.

Шведская газета Sportbladet пишет, что футболист вернется в на правах свободного агента, так как срок его соглашения с «Краснодаром» заканчивается. Игрок уже согласовал условия контракта со шведским клубом.

Также в «Гетеборг» вернется защитник , выступающий за гладбахскую «Боруссию».

По данным источника, переговоры между игроками и «Гетерборгом» перешли в активную стадию в начале этого года. Клуб направил футболистам конкретные предложения, а некоторое время назад они дали согласие на переход.

В этом сезоне Берг провел 15 матчей в , забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь.