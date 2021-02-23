Берг бесплатно перейдет в «Гетеборг» из «Краснодара» летом (Sportbladet)

Нападающий Маркус Берг, вероятно, покинет «Краснодар» летом.
Шведская газета Sportbladet пишет, что футболист вернется в «Гетеборг» на правах свободного агента, так как срок его соглашения с «Краснодаром» заканчивается. Игрок уже согласовал условия контракта со шведским клубом.
Также в «Гетеборг» вернется защитник Оскар Вендт, выступающий за гладбахскую «Боруссию».
По данным источника, переговоры между игроками и «Гетерборгом» перешли в активную стадию в начале этого года. Клуб направил футболистам конкретные предложения, а некоторое время назад они дали согласие на переход.
В этом сезоне Берг провел 15 матчей в РПЛ, забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь.