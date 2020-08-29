«Ювентус» выкупил Маккенни у «Шальке». Клуб заплатит 18,5 млн евро за 3 года, бонусы – 6,5 млн

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Итальянский клуб активировал опцию выкупа 22-летнего игрока, которая была прописана в арендном соглашении.

«Шальке» получит 18,5 млн евро. Эту сумму «Ювентус» будет выплачивать в течение трех лет. Также в соглашении прописаны бонусы за различные достижения в размере 6,5 млн евро.

Футболист заключил с клубом контракт сроком до 30 июня 2025 года.

В этом сезоне американец провел 21 матч в Серии А, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь.