Александр Мостовой: «Коробит, когда объявляют зарплату Промеса. Это в стране, где 20 млн человек за чертой бедности»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о переходе хавбека «Аякса» в .

– Эпопея с трансфером Промеса завершена. Ждете, что с ходу начнет показывать класс?

– Процентов 80 болельщиков обрадовались, Промес все-таки оставил свой след в «Спартаке», взял долгожданное чемпионство, был лучшим футболистом не только в команде, но и входил в тройку лучших в чемпионате. Я сразу говорил, что это усиление.

Промесу без копеек 30 лет, а наш чемпионат – платформа для людей, которые могут приехать сюда и в 33, и в 34 и быть лучшим, примеров достаточно.

Но меня и других коробит, когда объявляют его зарплату. И это в стране, где 20 миллионов человек находятся за чертой бедности. Зачем в каждом интервью говорить про 3,5 миллиона? Вы представляете, какие это деньги? Не понимаю этого.

А так, Промес возвращается домой и, как я в шутку говорю, возьмет большую сигарету и снова будет одним из лучших, – сказал Мостовой.

Ранее сообщалось, что Промес может заработать в «Спартаке» до 15 млн евро за 3,5 года.