«Арсенал» вышел в 1/8 финала ЛЕ благодаря дублю Обамеянга в ворота «Бенфики» (3:2)

Теги Бенфика Лига Европы УЕФА Арсенал Sports.ru Пьер-Эмерик Обамеянг Рафа Силва Киран Тирни Диогу Гонсалвеш Футбол

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» дома победил «Бенфику» (3:2) и прошел дальше (первая игра – 1:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

В составе лондонцев дубль сделал форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, причем победный гол, отправивший «Арсенал» в 1/8 финала, он забил на 87-й минуте.

Арсенал Англия – Бенфика Португалия 3:2 (1:1, 2:1)
Дата проведения
25 февраля, 20.55, «Георгиос Караискакис»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 21 Обамеянг, 1:1 – 43 Диогу Гонсалвеш, 1:2 – 61 Рафа Силва, 2:2 – 67 Тирни, 3:2 – 87 Обамеянг.
АрсеналЛено, Давид Луиз, Бельерин (Ляказетт, 78), Тирни, Габриэл, Смит-Роу (Виллиан, 63), Сака (Чемберс, 90), Джака, Эдегор (Эль-Ненни, 90), Себальос (Парти, 63), Обамеянг.
БенфикаЭлтон Лейте, Вертонген, Отаменди, Лукас, Гримальдо (Нуну Тавареш, 85), Вайгль (Вальдшмидт, 90), Диогу Гонсалвеш, Рафа Силва, Таарабт (Габриэл, 58), Пицци (Эвертон, 58), Сеферович (Нуньес, 57).
Предупреждение:
Таарабт (5).

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