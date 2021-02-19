«Арсенал» вышел в 1/8 финала ЛЕ благодаря дублю Обамеянга в ворота «Бенфики» (3:2)

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» дома победил «Бенфику» (3:2) и прошел дальше (первая игра – 1:1).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
В составе лондонцев дубль сделал форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, причем победный гол, отправивший «Арсенал» в 1/8 финала, он забил на 87-й минуте.
- Дата проведения
- 25 февраля, 20.55, «Георгиос Караискакис»
- Голы:
- 1:0 – 21 Обамеянг, 1:1 – 43 Диогу Гонсалвеш, 1:2 – 61 Рафа Силва, 2:2 – 67 Тирни, 3:2 – 87 Обамеянг.
-
Арсенал –
Лено, Давид Луиз, Бельерин (Ляказетт, 78), Тирни, Габриэл, Смит-Роу (Виллиан, 63), Сака (Чемберс, 90), Джака, Эдегор (Эль-Ненни, 90), Себальос (Парти, 63), Обамеянг.
-
Бенфика –
Элтон Лейте, Вертонген, Отаменди, Лукас, Гримальдо (Нуну Тавареш, 85), Вайгль (Вальдшмидт, 90), Диогу Гонсалвеш, Рафа Силва, Таарабт (Габриэл, 58), Пицци (Эвертон, 58), Сеферович (Нуньес, 57).
- Предупреждение:
- Таарабт (5).