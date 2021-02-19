«Арсенал» вышел в 1/8 финала ЛЕ благодаря дублю Обамеянга в ворота «Бенфики» (3:2)

В ответном матче 1/16 финала дома победил «Бенфику» (3:2) и прошел дальше (первая игра – 1:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

В составе лондонцев дубль сделал форвард , причем победный гол, отправивший «Арсенал» в 1/8 финала, он забил на 87-й минуте.

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