Садьо Мане: «В АПЛ для «Ливерпуля» все кончено, отрыв слишком велик. Мы попытаемся выиграть ЛЧ»

Полузащитник заявил, что команда нацелена на победу в Лиге чемпионов, признав, что борьба за титул чемпионов Англии завершена.

«В начале сезона мы нацеливались на Лигу чемпионов, Премьер-лигу и кубковые турниры. Я могу сказать, что в Премьер-лиге для нас на данный момент все кончено, потому что отставание слишком велико. Мы мысленно говорим себе не сдаваться никогда, и мы не сделаем этого.

Но, конечно, – это отличная команда, попасть в топ-4 сейчас – наша главная цель. И Лига чемпионов. Мы знаем, что легко не будет, потому что мы должны будем выиграть у лучших команд Европы. Но мы здесь именно для этого, если это будет возможно.

Так что мы попытаемся выиграть Лигу чемпионов», – сказал Мане.

«Ливерпуль» сейчас находится на 6-м месте в турнирной таблице , набрав 40 очков после 25 туров. Команда на 19 баллов отстает от лидирующего «Манчестер Сити».

В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов клуб победил «РБ Лейпциг» (2:0) в номинально гостевом матче. Ответная игра состоится 10 марта.