Антонио Конте: «Тики-така или вертикальный футбол? Что лучше?»

Главный тренер «Интера» спросил подписчиков о том, как стиль футбола лучше.

«Тики-така или вертикальный футбол? Или лучше баланс между этими двумя стилями? Что думаете?», – написал Конте в инстаграме.

Итальянец также опубликовал сравнительное видео двух моментов с участием своей команды: из прошлогоднего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:2) и последнего дерби с «Миланом» (3:0). В обоих случаях миланцы быстро выходили из обороны в атаку, только в Барселоне гол не был забит, а в игре с «Миланом» Лаутаро Мартинес отправил мяч в ворота.

В миланском дерби Конте сочетал элементы «Атлетико» и «Ман Сити». Это фундамент победы, но в ключевые 15 минут вытащил Ханданович

«Интер» мчит к чемпионству: прибили «Милан» в дерби благодаря суперсэйвам Хандановича (три за минуту!) и связке Лукаку-Лаутаро