Конте о 1-м месте «Интера»: «Это лишь начало, не финишная черта»

Теги Интер Лацио серия А Италия Антонио Конте Футбол

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился впечатлениями от матча Серии А против «Лацио» (3:1).

О сопернике

«Я поздравил Симоне Индзаги с тем, что у него очень жесткая, организованная и очень классная команда.

Тот факт, что они одержали 6 побед подряд, показывает, насколько они сильны. В то же время наша победа демонстрирует ментальную силу «Интера».

О выходе на первое место в таблице

«Это цель, которую мы преследовали очень долго. И мы достигли ее, выиграв у очень сильной команды.

Я рад за своих ребят, но это должна быть лишь стартовая позиция для нас, не финишная черта.

Знаем, что дальше у нас дерби с «Миланом», и гораздо лучше подходить к такому матчу, оказавшись выше в таблице. Это будет захватывающая игра двух команд с большими амбициями», – сказал тренер в эфире Sky Sport Italia.

Команда Антонио Конте возглавила турнирную таблицу, опередив «Милан», который в субботу проиграл «Специи» (0:2), на одно очко. 21 февраля «Милан» и «Интер» сыграют друг с другом в рамках 23-го тура чемпионата Италии.

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