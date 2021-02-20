⚖️Шансы «Челси» и «Атлетико» почти равны. Ставьте 500 рублей без риска проиграть🤗

Сегодня вечером «Атлетико» встретится с «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Номинальным хозяином поля будет мадридский клуб, однако игра пройдет в Бухаресте. Это связано с мерами, принятыми в Европе с целью предотвратить распространение британского штамма коронавируса.

«Челси» и «Атлетико» примерно равны по классу, а перенос матча в Румынию только усилил интригу! BETTERY считает, что шансы команд почти одинаковы! Котировки гарантируют вам сочный выигрыш в случае любого исхода: на «Атлетико» можно поставить с коэффициентом 2,75, а на «Челси» – с 2,95. Ничья оценивается с коэффициентом 3,10.

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