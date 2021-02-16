«Динамо» показало поле перед игрой со «Спартаком»: «У нас все четко»

«Динамо» выложило фото состояния газона стадиона «ВТБ Арена» за несколько часов до начала матча 1/8 финала Бетсити Кубка России против «Спартака».
Твиттер Sports.ru опубликовал несколько снимков с матчей прошлых лет, которые прошли на заснеженных полях.
На это официальный аккаунт «Динамо» ответил: «Не знаем, что за матч вы собрались смотреть, у нас все четко».
На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча «Динамо» – «Спартак», начало – в 19:30 по московскому времени. Также будет доступен текстовый онлайн.
Не знаем, что за матч вы собрались смотреть, у нас всё чётко👌 pic.twitter.com/35YKC6nmWU— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) February 20, 2021