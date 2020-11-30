УЕФА назвал Дзюбу и Фернандеса ключевыми игроками сборной России перед Евро

УЕФА, представляющий всех участников предстоящего чемпионата Европы, собрал информацию и о сборной России.
Кроме результатов, исторической справки и любопытных фактов о командах-участницах, УЕФА выделяет лидеров сборных.
У России, по версии Союза европейских футбольных ассоциаций, это форвард и капитан «Зенита» Артем Дзюба и защитник ЦСКА Марио Фернандес.
«Артем Дзюба (47 матчей, 26 голов). Рослый нападающий лишь в 27 лет закрепился в основном составе сборной.
На чемпионате мира-2018 он стал одной из ключевых фигур команды (забил три мяча) и вскоре унаследовал капитанскую повязку от покинувшего сборную Игоря Акинфеева.
В свои 32 года футболист «Зенита» по-прежнему очень результативен и задает тон в атаке россиян.
Марио Фернандес (25 матчей , 3 гола). Уроженец Бразилии уже девять лет выступает за московский ЦСКА. В 2017 году, получив российский паспорт, он дебютировал в сборной и сразу стал ее незаменимым игроком на правом фланге обороны.
Фернандес не только надежен в защите, но и полезен в атаке. Армеец запомнился голом в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией, который привел к серии 11-метровых», – говорится на сайте УЕФА..