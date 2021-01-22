«Аталанта» заплатит 1 млн евро «Шахтеру» за Коваленко

получит от 1 миллион евро за трансфер полузащитника .

Это компенсация за досрочно разорванный контракт с 24-летним украинцем, который истекал 30 июня 2021 года, сообщает Tribuna.com со ссылкой на Sky Sport Italia.

Итальянский клуб не стал ждать, когда футболист станет свободным агентом, чтобы тот быстрее адаптировался в новом чемпионате и стране.

В нынешнем сезоне Коваленко забил 4 гола за 8 матчей в чемпионате Украины. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.