«Аталанта» заплатит 1 млн евро «Шахтеру» за Коваленко

«Шахтер» получит от «Аталанты» 1 миллион евро за трансфер полузащитника Виктора Коваленко.
Это компенсация за досрочно разорванный контракт с 24-летним украинцем, который истекал 30 июня 2021 года, сообщает Tribuna.com со ссылкой на Sky Sport Italia.
Итальянский клуб не стал ждать, когда футболист станет свободным агентом, чтобы тот быстрее адаптировался в новом чемпионате и стране.
В нынешнем сезоне Коваленко забил 4 гола за 8 матчей в чемпионате Украины. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.