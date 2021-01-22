«Златан – последний, кого я сочту расистом. Он слишком меня любит». Погба о стычке Ибрагимовича с Лукаку

Теги Интер Милан Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия Поль Погба Ромелу Лукаку соцсети брань дискриминация Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о конфликте между форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем и нападающим «Интера» Ромелу Лукаку в матче Кубка Италии (1:2).

Швед в ходе перепалки сказал бельгийцу: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, мелкий осел».

«Златан – расист? Он слишком сильно меня любит, поэтому это последний человек, кого я сочту расистом! Бросьте, не надо так шутить!» – написал Погба в твиттере.

Все трое вместе играли за «Манчестер Юнайтед».

Великая заруба Златана и Лукаку в дерби: забодались, вспоминали жен и мам, Ромелу, возможно, назвали обезьяной 🤬 Ибра удалился, а «Милан» вылетел

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